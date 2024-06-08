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В США заявили о неэффективности западной военной помощи для Украины

Оказываемая странами Запада военная помощь Украине оказалась неэффективной и не помогла изменить ситуацию на фронте в пользу Киева, сообщили в газете The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов Международного института стратегических исследований в Лондоне и Института внешнеполитических исследований в Филадельфии.

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