В США заявили о неэффективности западной военной помощи для Украины

Оказываемая странами Запада военная помощь Украине оказалась неэффективной и не помогла изменить ситуацию на фронте в пользу Киева, сообщили в газете The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов Международного института стратегических исследований в Лондоне и Института внешнеполитических исследований в Филадельфии.