Рогов заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Каховского водохранилища

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил утром в пятницу, 28 апреля, что украинские войска в настояший момент готовятся к форсированию Каховского водохранилища.
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