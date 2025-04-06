Контроль России над украинским титаном и ураном может обернуться катастрофой для Запада. Издание Politico подчеркивает, что потенциальная сделка Киева с Вашингтоном потребует миллиардных вложений, а срыв соглашения был вызван действиями Владимира Зеленского.