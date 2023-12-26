В МВК открылась новая экспозиция «Первое столетие Обдорского края»

Выставка будет принимать посетителей до марта 2024 года. Ее экспонаты расскажут об истории Нижнего Приобъя в необычном ключе - через реплики археологических артефактов, найденные на ключевых памятниках того времени.
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