За подготовку подрыва электроподстанции в Красногвардейском районе Петербурга задержан 20-летний молодой человек.
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За подготовку подрыва электроподстанции в Красногвардейском районе Петербурга задержан 20-летний молодой человек.