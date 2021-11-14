Два месяца без поражений: футбольное "Динамо" завершило год беспроигрышной серией

"Динамо-Владивосток" провело последний в этом году официальный матч. В противостоянии с соседом по турнирной таблице "Салютом" из Белгорода приморцы продлили беспроигрышную серию до 11 матчей, сообщает ИА UssurMedia.
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