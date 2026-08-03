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В Польше выросло количество работающих пенсионеров

В Польше выросло количество работающих пенсионеров

В Польше всё больше граждан продолжают работать после достижения пенсионного возраста. Как отмечают аналитики Польского экономического института (PIE), занятость среди людей старшего возраста растёт быстрее, чем в остальных возрастных категориях.

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