В Польше выросло количество работающих пенсионеров

В Польше всё больше граждан продолжают работать после достижения пенсионного возраста. Как отмечают аналитики Польского экономического института (PIE), занятость среди людей старшего возраста растёт быстрее, чем в остальных возрастных категориях.
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