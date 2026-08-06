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Антифашист

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Дончане шокированы тем, что Собянин дезинформирован о якобы внедрении в Донецке стандартов жизни Москвы

Дончане шокированы тем, что Собянин дезинформирован о якобы внедрении в Донецке стандартов жизни Москвы

Градоначальник столицы РФ Сергей Собянин рассказал, что Москва оказывает системную помощь Донецку и Луганску, восстанавливая тысячи объектов и внедряя в городах Донбасса столичные стандарты качества жизни.

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