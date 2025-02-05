Лэмми рассказал, что киевские принцессы выходили замуж за британских князей

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил о тысячелетнем партнерстве с Украиной.По словам британского министра иностранных дел, многовековое партнёрство между Великобританией и Украиной началось, когда "тысячи лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей".