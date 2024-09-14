Хит сезона – кабадраники: кабачки теперь в спросе, не успевают расти, а от оладий семья в восторге, готовлю их только так Ольга БезродняяПоявился новый способ приготовления овощных оладий, который сочетает картофель и кабачки, придавая блюду особую мягкость и сочность.
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