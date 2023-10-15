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Силуанов назвал долговой кризис ключевым риском для мировой экономики

Силуанов назвал долговой кризис ключевым риском для мировой экономики

Долговой кризис является ключевым риском для мировой экономики. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета в рамках годового собрания МВФ и Всемирного банка в Марокко.

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