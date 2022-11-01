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Профессор Келлер: процветание Чехии основывалось на дешевой российской энергии и сырье

Профессор Келлер: процветание Чехии основывалось на дешевой российской энергии и сырье

Профессор, экс-депутат Европарламента Ян Келлер заявил, что Чехия несется "в глубокую экономическую и социальную пропасть", при этом кризис показал, что процветание страны обеспечивалось дешевой энергией и доступным сырьем из Российской Федерации.

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