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Врач Островская: в осенне-зимний период в рацион нужно добавить восемь продуктов

Врач Островская: в осенне-зимний период в рацион нужно добавить восемь продуктов

Периоды нехватки витаминов А, Е, К и D, а также группы В приходятся на осень и зиму. Для подготовки к этому сезону и во время него следует изменить рацион и добавить в него цельнозерновую муку, бурый рис, жирную морскую рыбу, урбеч или хумус, шпинат, а также тыкву и морковь.

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