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Регионы России

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Министр армии США планирует уход в отставку в сентябре

Министр армии США планирует уход в отставку в сентябре

Министр армии США Дэниел Дрисколл намерен уйти в отставку уже в сентябре, сообщили американские СМИ. Источники телеканала NBC ссылаются на информированные чиновники, отметив, что в администрации президента Дональда Трампа рассчитывают, что Дрисколл продолжит работу по меньшей мере до конца года.

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