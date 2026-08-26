Министр армии США планирует уход в отставку в сентябре

Министр армии США Дэниел Дрисколл намерен уйти в отставку уже в сентябре, сообщили американские СМИ. Источники телеканала NBC ссылаются на информированные чиновники, отметив, что в администрации президента Дональда Трампа рассчитывают, что Дрисколл продолжит работу по меньшей мере до конца года.
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