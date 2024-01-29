Хуситы заявили об атаке на корабль США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. Об этом пишет ТАСС. На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море.
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