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Хуситы заявили об атаке на корабль США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе

Хуситы заявили об атаке на корабль США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе

Хуситы заявили об атаке на корабль США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. Об этом пишет ТАСС. На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море.

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