Мьянма становится 13-й страной, где работает карта "Мир"

Центробанк работает с Мьянмой над расширением сети приема карт "Мир" для российских туристов. Зампред ЦБ Алексей Гузнов сообщил, что в Мьянме уже работает более 60 терминалов, и обсуждается установка банкоматов для выдачи наличных.