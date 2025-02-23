Мьянма становится 13-й страной, где работает карта "Мир"

Центробанк работает с Мьянмой над расширением сети приема карт "Мир" для российских туристов. Зампред ЦБ Алексей Гузнов сообщил, что в Мьянме уже работает более 60 терминалов, и обсуждается установка банкоматов для выдачи наличных.
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