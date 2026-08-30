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Что родители зря делают 1 сентября: как не испортить ребенку первый день в школе

Что родители зря делают 1 сентября: как не испортить ребенку первый день в школе

Первый день в школе — важное событие для всей семьи. Родителям первоклассника предстоит не только вовремя собрать ребенка и прийти на занятия, но и помочь ему справиться с волнением, познакомиться с новой обстановкой и правильно завершить насыщенный день.

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