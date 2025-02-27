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Китай

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Украина сообщила о выработке окончательного варианта соглашения с США о недрах

Киев, 26 февраля /Синьхуа/ -- Украина и США выработали окончательный вариант соглашения о недрах. Об этом, как передает информагентство Интерфакс-Украина, заявил в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, добавив, что документ носит название "Соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления Украины".

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