Украина сообщила о выработке окончательного варианта соглашения с США о недрах

Киев, 26 февраля /Синьхуа/ -- Украина и США выработали окончательный вариант соглашения о недрах. Об этом, как передает информагентство Интерфакс-Украина, заявил в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, добавив, что документ носит название "Соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления Украины".