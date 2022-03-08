Мизофобия: почему человек постоянно моет руки? Психология

Мизофобия — навязчивое состояние при котором человек боится заразиться или испачкаться, что вынуждает его избегать прикосновений, испытывать отвращение к окружающим объектам и на регулярной основе мыть части тела, соприкоснувшиеся с чем или кем либо.
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