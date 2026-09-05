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ИА Регнум

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Российский военный рассказал, как расчеты БПЛА выслеживают склады ВСУ

Российский военный рассказал, как расчеты БПЛА выслеживают склады ВСУ

Выслеживание полевых складов Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские расчеты БПЛА начинают с обнаружения грузового транспорта на дорогах.

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