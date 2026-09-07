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Временные ограничения на полеты в аэропортах Самары и Ульяновска отменены

Временные ограничения на полеты в аэропортах Самары и Ульяновска отменены

В аэропортах Самары и Ульяновска отменены временные ограничения на полеты, введённые ранее в связи с необходимостью проведения ремонтных работ и обеспечения безопасности воздушного движения.

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