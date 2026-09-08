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Песков против «приватизации» космоса, за взаимодействие

Песков против «приватизации» космоса, за взаимодействие

Дмитрий Песков подчеркнул, что космос должен быть площадкой для взаимодействия, а не конфронтации, комментируя заявление Дональда Трампа о принадлежности Луны.

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