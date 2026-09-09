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Царьград

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Пермский край выплатит миллион рублей молодым учителям в 2027

Пермский край выплатит миллион рублей молодым учителям в 2027

В Пермском крае с 2027 года молодые учителя, работающие в сельских районах, смогут получить выплату в 1 миллион рублей для улучшения жилищных условий.

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