Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Цены на пшеницу растут на фоне ожидаемого падения запасов

Цены на пшеницу растут на фоне ожидаемого падения запасов

Стоимость фьючерсов на пшеницу продолжает расти после того, как Министерство сельского хозяйства США в своих первых оценках мирового спроса и предложения зерна на 2024/25 сельскохозяйственный год спрогнозировало, что запасы пшеницы сократятся до девятилетнего минимума.

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