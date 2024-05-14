Цены на пшеницу растут на фоне ожидаемого падения запасов

Стоимость фьючерсов на пшеницу продолжает расти после того, как Министерство сельского хозяйства США в своих первых оценках мирового спроса и предложения зерна на 2024/25 сельскохозяйственный год спрогнозировало, что запасы пшеницы сократятся до девятилетнего минимума.
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