Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВС Украины ударами вертолетов Ка-52

Министерство обороны России показало кадры, на которых ударные вертолеты Ка-52 российских Военно-космических сил при помощи управляемых и направляемых ракет ликвидировали укрепленные опорные пункты и огневые позиции бронетехники украинской армии.
Министерство обороны России показало кадры, на которых ударные вертолеты Ка-52 российских Военно-космических сил при помощи управляемых и направляемых ракет ликвидировали укрепленные опорные пункты и огневые позиции бронетехники украинской армии.
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