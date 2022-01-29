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Ксения Собчак разрабатывает новый медиапроект в сотрудничестве с Гарвардом

Ксения Собчак разрабатывает новый медиапроект в сотрудничестве с Гарвардом

В эфире шоу «Вечерний Ургант» Ксения Собчак рассказала о своих планах на будущее. Она отметила, что скандальное интервью с коучером Блиновской стало пиком её журналистской карьеры, поэтому она хочет заняться чем-то совершенно новым и другим.

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