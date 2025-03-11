От идентификации до усыпления: в Забайкалье разрабатывают новый закон о собаках

В Забайкальском крае подготовлен проект закона об обязательной идентификации собак. Эту информацию озвучили глава Законодательного Собрания края Кон Ен Хва и председатель комитета по аграрной политике Михаил Якимов во время встречи с депутатом Госдумы Александром Скачковым.
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