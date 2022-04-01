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Мода. Метро. Москва: попутчики, которые смогли удивить и поднять настроение

Мода. Метро. Москва: попутчики, которые смогли удивить и поднять настроение

Кто-то считает их самыми настоящими фриками, но сами они уверены, что несут в этот мир прекрасное. Герои данного поста считают себя иконами стиля, неординарными личностями, а нам лишь остается сдерживать улыбки, когда видим их в столичном метро.

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