Макрон не исключил отправки на Украину европейских войск

Вслед за Макроном премьер Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину. Многие европейские страны уже успели заявить, что не намерены отправлять туда свой военный контингент ни при каких условиях.
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