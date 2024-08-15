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«Он нереальный»: украинский пленный заявил о необходимости истребления фашизма на Украине

«Он нереальный»: украинский пленный заявил о необходимости истребления фашизма на Украине

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi; Минобороны РФ; 5-tv.ru Сегодня 3,6K прочитали Боевик ВСУ также рассказал, как ему удалось сбежать от командования во время попытки прорыва в Курскую область.

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