Трамп пытается «открыть» Ормуз новыми ударами по Ирану, Тегеран отвечает На Ближнем Востоке по-прежнему неспокойно, конфликт США с Ираном продолж.
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Трамп пытается «открыть» Ормуз новыми ударами по Ирану, Тегеран отвечает На Ближнем Востоке по-прежнему неспокойно, конфликт США с Ираном продолж.
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