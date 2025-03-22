Самый простой способ снять масляный фильтр

Для отворачивания масляного фильтра я использую отрезок цепи длиной чуть больше окружности фильтра. Соединив концы звено в звено, вставляю мощную отвертку или монтировку и легко отворачиваю даже самый прикипевший фильтр.
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