Тату на груди жениха и прозрачное платье невесты: Саша Петров отгулял свадьбу

Артист Саша Петров отметил бракосочетание с Викторией Антоновой. Официально молодые оформили отношения еще в сентябре, но тогда церемония бракосочетания была довольно будничной, а на невесте не было традиционного белого платья.
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