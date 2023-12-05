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Тату на груди жениха и прозрачное платье невесты: Саша Петров отгулял свадьбу

Тату на груди жениха и прозрачное платье невесты: Саша Петров отгулял свадьбу

Артист Саша Петров отметил бракосочетание с Викторией Антоновой. Официально молодые оформили отношения еще в сентябре, но тогда церемония бракосочетания была довольно будничной, а на невесте не было традиционного белого платья.

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