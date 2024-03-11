Депутат Романов: доверие граждан к системе ОСАГО снизилось

Депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Михаил Романов направил депутатский запрос руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анне Поповой с просьбой провести проверку страховщиков, которые отказываются оформлять полисы ОСАГО на срок менее трех месяцев.