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Депутат Романов: доверие граждан к системе ОСАГО снизилось

Депутат Романов: доверие граждан к системе ОСАГО снизилось

Депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Михаил Романов направил депутатский запрос руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анне Поповой с просьбой провести проверку страховщиков, которые отказываются оформлять полисы ОСАГО на срок менее трех месяцев.

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Комментарии
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Алатырка
Если учесть, что вместо положенных 70% от прибыли на возмещение тратят максимум 30, то становится понятно, почему это происходит. Погодите - скоро вообще страховать перестанут.
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23 час.

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