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Дети мигрантов срезали девочке волосы. Уровень дикости уже зашкаливает

Дети мигрантов срезали девочке волосы. Уровень дикости уже зашкаливает

# Чернильница Снятие скальпа становится какой-то дикой традицией в нашем цивилизованном и светском государстве.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Жаль, что Матвиенко ничего не подравняли- испытала бы на себе ту &quot;дружбу народов&quot;, которую нам навязывает!
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2 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Отрезали волосы или сняли скальп?! Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Автор, определитесь.
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2 час.
В
Василий
Ничего в России с мигрантами не изменится, в ближайшие лет 5.
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1 час.

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