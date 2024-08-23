Дети мигрантов срезали девочке волосы. Уровень дикости уже зашкаливает

Татьянка Яцук Жаль, что Матвиенко ничего не подравняли- испытала бы на себе ту "дружбу народов", которую нам навязывает!

ТГ Татьяна Гусева Отрезали волосы или сняли скальп?! Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Автор, определитесь.