Глава Гагаузии Евгения Гуцул попросила о помощи президентов России и Турции

C соблюдением прав в Европе сейчас огромные проблемы. Не случайно сегодня глава Гагаузии Евгения Гуцул, задержанная накануне в аэропорту Кишинева, написала письма с просьбой о помощи президентам России и Турции.
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