Токсиколог о «тихой охоте»: собранные по ошибке грибы могут разрушить печень и даже убить

Лесные дары Татарстана манят грибников своим изобилием, но таят в себе скрытые опасности. Какие грибы можно смело класть в корзину, а какие способны превратить вкусный ужин в смертельную угрозу? Почему даже опытные грибники иногда попадают в токсикологическое отделение, и как распознать первые признаки отравления - в материале «Татар-информа».
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