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Брюссель счёл украинскую сельхозпродукцию угрозой для единого рынка ЕС

Брюссель счёл украинскую сельхозпродукцию угрозой для единого рынка ЕС

Евросоюз счёл угрозой для себя аграрный сектор Украины, пишет Financial Times. Допускать украинскую сельхозпродукцию на европейский рынок никто не собирается.

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