Брюссель счёл украинскую сельхозпродукцию угрозой для единого рынка ЕС

Евросоюз счёл угрозой для себя аграрный сектор Украины, пишет Financial Times. Допускать украинскую сельхозпродукцию на европейский рынок никто не собирается.
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