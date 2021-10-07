Дата старта продаж и розничная цена Google Pixel 6 раскрыты крупным немецким ритейлером

О смартфонах Google Pixel 6, презентация которых намечена на 19 октября, уже известно практически всё, за исключением их стоимости и даты старта продаж.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии