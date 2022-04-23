Юран посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Сергей Юран посетил пасхальное богослужение в Москве. Главный тренер «Химок» присутствует на литургии в столичном кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

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