Генерал-лейтенант Николай Олещук, ранее занимавший должность командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ), прокомментировал свое увольнение, которое произошло 30 августа по решению лидера киевского режима Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии