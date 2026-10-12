62% блогеров отказываются от рекламы из-за юридической неопределенности

Более 80% российских блогеров фиксируют падение рекламных доходов за последний год. Об этом говорится в совместном исследовании АНО «Цифровая экономика», сервиса «Живой Журнал» и платформы Perfluence, о котором AdIndex сообщили в пресс-службе «СберСеллера».