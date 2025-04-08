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«Строймашсервис» против «Корвета» в деле о мошенничестве с госсредствами в особо крупных размерах

«Строймашсервис» против «Корвета» в деле о мошенничестве с госсредствами в особо крупных размерах

Зимой 2024 года ООО «Строймашсервис» (Самара) направило заявление в Следственный Комитет России с требованием возбудить уголовное дело в отношении руководства ООО «Корвет» (Московская область) по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве и создании преступной группы.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Москва практически вся коррумпирована, а переферия потихоньку учится у них, поэтому всю Москву нужно реконструировать, от министерства до простых чиновников.
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