«Строймашсервис» против «Корвета» в деле о мошенничестве с госсредствами в особо крупных размерах

Зимой 2024 года ООО «Строймашсервис» (Самара) направило заявление в Следственный Комитет России с требованием возбудить уголовное дело в отношении руководства ООО «Корвет» (Московская область) по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве и создании преступной группы.