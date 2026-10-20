Регулярные удары ВС РФ по украинской инфраструктуре могут вызвать ложное ощущение, что у киевской власти и военных не осталось возможностей наносить удары вглубь нашей территории.
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