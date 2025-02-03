Гендиректора курской Корпорации развития Лукина уволили

Генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, арестованного по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений, уволили и исключили из состава совета директоров.
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