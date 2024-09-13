ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бутяра
    Никак не отразится! Совкомбанк дает кредиты под 0,7%.В полный рост: ка...
  • Leon Dan
    И зачем их кормить/содержать 27 лет? К стенке и всего делов.Двух солдат ВСУ п...
  • Светлана Зуева
    Еще живые? Не надолго.....Военный эксперт у...

Стармер ответил на слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

Стармер ответил на слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия не ищет конфликта с Россией, после того, как президент РФ Владимир Путин предупредил, что любое использование британских ракет большой дальности на территории России приведет к прямому противостоянию с НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх