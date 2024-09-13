Стармер ответил на слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия не ищет конфликта с Россией, после того, как президент РФ Владимир Путин предупредил, что любое использование британских ракет большой дальности на территории России приведет к прямому противостоянию с НАТО.
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