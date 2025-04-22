Ушел из жизни художник и скульптор Зураб Церетели

Он скончался на 92-м году жизни. Церетели был известен своим монументальным стилем, он более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративного искусстваНа 92-м году жизни скончался Зураб Церетели.
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