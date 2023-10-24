Тренинг по корректному общению провели для новых сотрудников Центров информирования по переселению

18 октября в ГБУ «Мосстройинформ» (улица 2-я Брестская, дом 6) состоялся тренинг по теме корректного и вежливого общения для новых сотрудников Центров информирования по переселению жителей (ЦИП) в рамках программы реновации.
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