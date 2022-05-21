Шумоизоляция которая сохранит пространство в вашей квартире

Что делать если хочется уменьшить шум от соседей, но на классические схемы шумоизоляции не хватает места? ✅Актуальную для многих небольших квартир проблему решает бескаркасная шумоизоляция стен, максимально сохраняющая пространство! Понятно, что от громкого шума за стенкой такие варианты не спасут, но снизить голоса за стенкой на 20-25% им вполне по силам! Не всем нужна идеальная тишина, для многих клиентов важнее снизить шум до нераздражающего уровня, при минимальных потерях жилплощади.