МО РФ: расчеты БПЛА России рассылают смс с призывами сложить оружие в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орлан-10" осуществляют смс-рассылку с призывом сложить оружие среди сотовых операторов, которые используют военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.
Минобороны России сообщило, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орлан-10" осуществляют смс-рассылку с призывом сложить оружие среди сотовых операторов, которые используют военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.
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