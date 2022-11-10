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МО РФ: расчеты БПЛА России рассылают смс с призывами сложить оружие в зоне спецоперации

МО РФ: расчеты БПЛА России рассылают смс с призывами сложить оружие в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орлан-10" осуществляют смс-рассылку с призывом сложить оружие среди сотовых операторов, которые используют военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.

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